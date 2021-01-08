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ATSO Başkanı Çetin'den TFF'ye çağrı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçlarının Antalya'da oynatılması talebinde bulundu.
ATSO Başkanı Çetin'den TFF'ye çağrı

Covid-19 dolayısıyla getirilen kısıtlamalardan en büyük zararı turizm sektörünün gördüğünü, Türkiye'nin turizm başkenti konumundaki Antalya'nın pandemiden en çok etkilenen kent olduğunu vurgulayan Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları Antalya'da oynatma yönünde alacağı kararın, turizm ve bağlı sektörlere can suyu olacağını söyledi.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan'ın, Süper Lig'de ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarının Antalya'da oynanması önerisinde bulunduğunu anımsatan Davut Çetin, öneriyi sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Çetin, “Antalya bölgesi sahip olduğu uluslararası spor tesisleri ile Akdeniz çanağındaki en önemli spor turizmi destinasyonu konumunda. Sadece kamp döneminde yerli ve yabancı 2 bine yakın kulübü ağırlıyoruz. Pandemi nedeniyle bu yıl turizm sektörü büyük darbe yedi. Antalya ekonomisinin omurgası durumundaki turizmdeki kayıp, turizme bağlı pek çok sektörü vurdu. Futbol maçlarının kentimize alınması bir nebze olsun rahatlatabilir" dedi.

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