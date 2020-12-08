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Attan düşerek yaralanan genç: Pişman değilim, yine binerim

Adana'da bindiği atın huysuzlanması nedeniyle düşüp yaralanan Vehbican Girgeç (20), “Pişman değilim. Yine binerim. Atımız genç, kanı da hızlı" dedi.
Attan düşerek yaralanan genç: Pişman değilim, yine binerim

​Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde çalışan Vehbican Girgeç, çiftliğe gelen misafirler için atı hazırladı. Bir süre ata binen Girgeç, hayvan huysuzluk yapınca düşüp hafif yaralandı. Girgeç’in attan düştüğü anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık durumu iyi olan Girgeç, “Misafirler geldi ve ata binmek istediler. Ben de misafirlere, nasıl bineceklerini göstermek için atı hazırladım. Ata aceleyle bindim ve hızlanmasını istedim. Bu duruma rahatsız olduğu için beni üzerinden attı. Çok şükür fazla bir hasar almadım. Sadece hafif bir kol çıkıklığı var” dedi.

Bu olayın, ata binmesini etkilemeyeceğini ifade eden Vehbican Girgeç, “Bana 'pişman mısın?' diye soracak olursanız, pişman değilim, 'yine biner misin?' deseler evet binerim. Halkımız, genellikle ata binmekten düşme korkusuyla kaçınıyor. Cesaretli olmak lazım. Atımızı acele ettirdiğim için beni düşürdü, canı sağ olsun” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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