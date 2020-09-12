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Av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda palamut bollaştı

ÇANAKKALE'de, 1 Eylül'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları doldu. Tezgahlarda yerini alan palamut, Boyuna göre tanesi 12.5 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda palamut bollaştı

Çanakkale'de av yasağının bitimiyle balıkçılar denize açıldı. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlar da dolmaya başladı. Tezgahlarda balık çeşitliliğinin atması ve fiyatların düşmesi, vatandaşları memnun etti. Sardalya 25, mezgit 40, çipura 60, karides 40, mercan 30, istavrit 25, kolyoz 25 liradan satılmaya başlandı. Palamut ise tanesi boyuna göre 12.5 ile 15 liradan çifti ise 25 liradan satılmaya başladı.

Çanakkale balık halinde 20 yıldır esnaflık yapan Volkan Kaşıkçı, "Bu sene palamut bol görünüyor. Yavaş yavaş bollaşmaya başladı. Fiyatları 12.5 ile 15 lira. Fiyatların palamut bollaştıkça gün gün düşeceğini tahmin ediyoruz. Mezgit 40 ile 50 lira arasında satılıyor. Sardalya yağlı döneminde kilosu 25 lira. Karides, mercan, çipura olmak üzere balık çeşitliliği var" dedi.

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç ise, "1 Eylül itibariyle av sezonumuz açıldı. Palamut bollaşacak. Şu anda sardalya mevsimi, havalar soğudukça lüfer de tezgahlarda yerini alacak. Bu sene balık çeşitleri bollaşacağını ümit ediyoruz. Şu anda palamut tezgahlarımızda tanesi 12.5 ile 15 lira arasında satılıyor. Hamsi gelmeye başladı. İstavrit de bollaşacak. Çinekop, lüferi bekliyoruz. Vatandaşımız tahmin ediyorum bu sene ucuz balık yiyecek. Balıkçılar olarak inşallah bu sezonun umutlu geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

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