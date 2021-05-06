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Avaşin bölgesinde bir mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avaşin bölgesinde tespit edilen, içinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Avaşin bölgesinde bir mağara kullanılamaz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatla tuzaklanan el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor.

Bu kapsamda, Avaşin bölgesinde önemli bir mağara ele geçirildi.

Mağarada yapılan aramada, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 150 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 300 adet PKMS makineli tüfek mühimmatı, 250 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 100 elektrikli fünye, 500 mekanik fünye, 800 patlangaç, 50 milimetre infilaklı fitil, 100 tahrip kapsülü, 20 adet alfa fair, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 6 büyük tüp, 2 jeneratör, zaman ayarlı düzenek, küçük telsiz, kumanda, monitör, UPS, hilti, 7 hilti ucu, 2 oksijen tüpü, 6 akü, 10 gaz maskesi ile çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerle birlikte mağara kullanılamaz hale getirildi.

Bakanlık ayrıca mağaraya ilişkin görüntüleri internet sitesinden paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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