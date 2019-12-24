Avcı ile devam

Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı.

Wolverhampton, Erzincanspor ve BtcTürk Yeni Malatyaspor'un ardından Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı yeniden tartışılmaya başlanmıştı.

Ancak derbi sonrası toplanan siyah-beyazlı yönetimden, Avcı’ya destek geldi.

YÖNETİM FATURAYI ÇAKIR'A ÇIKARDI

Maçın hakemini hedef alan siyah-beyazlılar, yenilginin faturasını Cüneyt Çakır ve hakemlere çıkardı.

Karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ofisinde toplanan siyah-beyazlı idareciler, maçta yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, Avcı ve ekibinin bu şartlar altında yapabileceklerinin en iyisinin bu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Yönetimin yaptığı toplantının ardından Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesaplarından, ’Bu Düzen Böyle Sürmeyecek’ mesajlarının atılması da yönetimin, hakem kararlarına verdiği tepkiyi ortaya koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısında ve ikinci yarısında Vida’ya yapılan iki hareketin yanı sıra N’Koudou’ya yapılan hareketin görselini paylaşan siyah-beyazlılar, bu pozisyonların penaltı olduğunu iddia ederek, hakem yönetimine tepki gösterdi.