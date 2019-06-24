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Avcılar şenlikte buluştu

Başkentli Avcılar Bağlum Kadırga Yaylası’nda Yenimahalle Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği’nin düzenlediği şenlikte bir araya geldi. Avcılar gün boyu atış yaparak birbirleriyle kıyasıya yarıştı. 
Avcılar şenlikte buluştu

Yenimahalle Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği’nin bu yıl 7’incisini düzenlediği Avcı Şenliği'nde Başkent’ten ve Türkiye’nin pek çok noktasından avcı Kadırga Yaylası’nda bir araya geldi. Aileleri ile hem piknik yapan avcılar hem de derneğin düzenlemiş olduğu yarışmalara katılarak atış yaptı. Gazetemize konuşan dernek başkanı Şükrü Çulha, “Avcılarımız aileleri ile birlikte buradalar. Büyük bir kaynaşmaya vesile oluyoruz. Kiminin doğum günü kimi burada ailesiyle mangal yaparak keyif yapıyor, yarışmaya katılanlar atıcılık ihtiyaçlarını gideriyor.” diye konuştu. 

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AV SEZONU KAPALI AVCILARIN ATIŞ İSTEĞİ BURADA KARŞILANIYOR

Av sezonumuz kapalı olduğu için avcılarımız bir nevi burada antrenman yapıyor. Tek kurşun, trap, havalı tüfek ve pet şişe olmak üzere 4 grupta atış yaptırıyor, yarışma düzenliyoruz. Birinci olan arkadaşlara gerek sponsorlarımız gerekse bizler çeşitli hediyeler vererek onların motive olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca buraya gelen arkadaşlar aileleri ile beraber geliyor. Yalnızca avcıların birbirini tanımasından ileri ailecek de bir görüşme kaynaşma sağlanıyor. Çocuklar beraber oyun oynuyor. Bugün doğum günü kutlayanlar var burada ya da mangalını yapıp ailesiyle güzel zaman geçiren gelip atışları izleyenler var.

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Çulha, “Normalde seğmenlerimiz gelecekti, saz ekibimiz ile eğlencemiz olacaktı. Fakat bizim duayen avcılarımızdan eski federasyon ve konfederasyon başkanımız Kamil Üçbaş’ı kaybettik. Tabi programımızı çok önceden yaptığımız için iptal edemedik. Ancak eğlenceye yer vermek istemedik. Tüm avcıların başı sağolsun”

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AVCI İTLAF EDEN DEĞİLDİR BELİRLİ KOTA VE LİMİTİ VARDIR 

Avcılıkla uğraşan aynı zamanda yazar ve tarihçi olan Hasan Güven ise avcılıkla ilgili fikirlerini gazetemize paylaşarak, “Hakiki avcı öldürmek için av yapmaz. Bu bir spordur. Ancak limite ve kotaya göre av yapar. Avcı hem üretkendir hem de bizden sonraki nesillere kalmasını sağlayacak yapıdadır. Avcı öldüreyim, vurayım, itlaf edeyim zihniyetinde olan insan değildir.” 

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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