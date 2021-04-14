  • BIST 1.409
  • Altın 451,482
  • Dolar 8,0955
  • Euro 9,6942
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Avcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

AVCILAR'da, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Avcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

Yeşilkent Mahallesi G-654. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde saat 18.45'te yangın çıktı. İmalathaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirip, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşların müdahalesine rağmen yangın sönmedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
 

"ATEŞ ATTI ÜZERİMİZE"

Binanın ilk katındaki bir iş yerinin sahibi, “Müşteri vardı. Bir baktım duman çıkıyor. Dükkanı kilitleyip, geldim. Şu kapıyı kırmaya çalıştık. Ateş attı üzerimize. Kapı olmayınca, camı kırdık. Su vurduk ama söndüremedik. İtfaiye gelince söndürdük" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı14 Nisan 2021 Çarşamba 17:47
  • Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor14 Nisan 2021 Çarşamba 09:24
  • Hobi bahçelerine çözüm: Yıkım değil yasal statü14 Nisan 2021 Çarşamba 04:35
  • İftarını yapan aşı olmaya gitti13 Nisan 2021 Salı 23:50
  • Acil tıp uzmanı doktor otomobiliyle takla attığı kazada öldü13 Nisan 2021 Salı 23:49
  • Amasya'da 157 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor13 Nisan 2021 Salı 23:49
  • Edirne’de, sağlık çalışanları görev başında iftar yaptı13 Nisan 2021 Salı 22:52
  • Maçtaki sakatlık tedavisi sırasında futbolcular oruçlarını açtılar13 Nisan 2021 Salı 22:51
  • Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı13 Nisan 2021 Salı 21:32
  • Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yangında çöktü; çok sayıda sokak kedisi yanarak öldü13 Nisan 2021 Salı 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti