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Avcılar'da 'ihmal' kazası kamerada

AVCILAR'da hareket halindeki kamyonun kasasının arka kapağı açılarak yoldaki yayanın yüzüne çarptı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Avcılar'da 'ihmal' kazası kamerada

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Denizköşkler Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 34 ZG 2922 plakalı kamyon kasasının arka kapağı birden açılarak, kaldırımda yürüyen İran uyruklu olduğu belirtilen yayanın yüzüne çarptı. İran uyruklu kişi kanlar içinde yere yığılırken, sallanan kapak ile bir süre ilerleyen kamyon şoförü uyarı ve sesler üzerine aracını durdurdu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kapağın kapanmasını sağlayan kancanın yerinde olmadığı halde sürücünün kamyonu kullanırken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı. Kaza anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören berber Ahmet Canarslan, açılan kamyonetin arka kapağının çarptığı kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.  Kamyon şoförü 'görünmez kaza' olarak nitelendirdiği olayın bir motosikletliye geçmesi için yol verdiği sırada meydana geldiğini söyledi.

Kazanın tanıklarından hemen yakındaki manavda çalışan Abdülkerim Oran, "Kamyoncu ile konuştum. Kamyonun bir kancası yokmuş. Düşürmüş, madem düşürmüşsün neden yoldan bu kadar hızlı geliyorsun? Görünmez kaza deniliyor, görünmeyen bir kaza olur mu? Herkes önlemini almak zorunda. Yaralının durumu hakkında bilgi alamadık. Yüzü gözü kan içerisindeydi" dedi.

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