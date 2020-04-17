  • BIST 98.015
  • Altın 378,367
  • Dolar 6,9353
  • Euro 7,5129
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
» »

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı,çarpışma anı güvenlik kamerasında

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı,çarpışma anı güvenlik kamerasında
Avcılar'da karşı yönden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında karşı yönden gelen iki metrobüs çarpıştı.

Kazada, metrobüs şoförleri ve 2 yolcu yaralandı.

Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak başladı. 

İETT'den yapılan açıklamada, saat 16.55'te metrobüs hattındaki İBB Sosyal Tesisleri ile Küçükçekmece istasyonları arasında karşı yönlerden gelen iki metrobüsün çarpıştığı hatırlatıldı. 

Açıklamada, şöyle denildi: 

"Kaza bir şoför arkadaşımızın baygınlık geçirmesi üzerine yaşandı. Kazanın ardından otobüste sıkışan şoför arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 yolcu ve 2 şoförün durumları iyi. Baygınlık geçirdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği için kazaya sebebiyet verdiği belirlenen şoförümüzün de durumu iyi. Hattımız her iki yönde de de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
 Boğaz'dan ''Corona'' geçti, Kıyı Emniyeti ''evde kalın'' dedi
 Boğaz'dan ''Corona'' geçti, Kıyı Emniyeti ''evde kalın'' dedi
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı,çarpışma anı güvenlik kamerasında
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı,çarpışma anı güvenlik kamerasında
Sosyal mesafeyi böyle koruyorlar!
Sosyal mesafeyi böyle koruyorlar!
Otomobil alev topuna döndü
Otomobil alev topuna döndü
Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
Kahraman itfaiyeci, köpekleri hayata döndürdü
Kahraman itfaiyeci, köpekleri hayata döndürdü
Son Eklenen Videolar
Bakan Albayrak açıkladı: 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi
Bakan Albayrak açıkladı: 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi
Sokaklar doğaya kaldı
Sokaklar doğaya kaldı
Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı
Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi
Alper Kul sosyal medya'dan yardım istedi!
Alper Kul sosyal medya'dan yardım istedi!
Belçika'yı karıştıran olay!
Belçika'yı karıştıran olay!
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti