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Avcılar’da kahvehanede 10 dakika arayla ikinci oyun cezası 

Avcılar’da Koronavirüs ile mücadele kapsamında denetlenen 7 kahvede İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen iskambil veya okey oynayan 95 kişiye 3 bin 180’er TL idari para cezası kesildi.
Avcılar’da kahvehanede 10 dakika arayla ikinci oyun cezası 

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın talimatı ile oluşturulan aralarında Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu ekip dün akşam Yeşilkent Mahallesi'nde denetledikleri 7 kahvede de yasak olmasına rağmen iskambil veya okey oynandığını belirledi. Ayrıca, birçok işyerinde masa veya sandalyelerin çok sık olduğu, sosyal mesafe kuralının göz ardı edildiği göze çarptı. Kahvede oyun oynayan müşteriler, görevlileri görünce çene altlarındaki, ceplerinden çıkardıkları veya kollarına taktıkları maskeler ile yüzlerini kapattı. Denetim ekibindekiler, kahvede oyun oynayanların HES bilgileri de kontrol ederek, aralarında karantina kararı bulunan olup- olmadığına da bastı.

10 DAKİKA SONRA YİNE İSKAMBİL OYNARKEN YAKALANDILAR

Görevliler, masalarda oturanlardan kimliklerini alarak Umum Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180’er TL idari para cezası kesti. İskambil oynanan bir kahvehaneden  ayrılan görevliler, 10 dakika sonra tekrar geldiklerinde içeride başka kişilerin oturduğunu ve yine iskambil oynadığını görünce şaşırdı. Görevliler, kısa süre sonra aynı kahvehanede bir masada iskambil oyunu oynayan 4 kişiye de 3 bin 180'er TL idari para cezası kesti.

BUZDOLABI VE KASALARDA ALKOLLÜ İÇECEK

Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir kahveyi denetleyen görevliler oyun kuralının ihlal edilmesinin yanı sıra içerideki bir bölmede ve dış kapağı kapatılmış camlı buzdolabında kasalar dolusu alkollü içecek buldu.  Bu işyeri hakkında ruhsata aykırı alkollü içecek bulundurduğu gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Oyun yasağını 7 kahvehanede ihlal eden 95 kişiye 3 bin 180’er TL’den toplam 302 bin 100 TL para cezası kesilirken, işletme sahipleri de uyarıldı. Birçok kahvehanede  televizyon ekranında dışarıdan gelenleri gösteren güvenlik kameralarının bulunması dikkat çekti.

CEZANIN YANI SIRA UYARI

Denetim ekibindeki bir görevli kahvede oyun kuralını ihlal edenlere yönelik konuşurken bu denetimlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını, kağıt oyunları  veya okey taşlarının elden ele dolaşarak hastalığın yayılmasında önemli rol oynadığını anlattı. Anne ve babasının ellerini aylardan bu yana öpemediğini belirten görevli, Almanya’daki  bir yakınını geçen hafta bu hastalık nedeniyle  kaybettiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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