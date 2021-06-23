Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı bina boşatıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.
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