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Avcılar'da şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı!

İstanbul Avcılar'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, bir kişi de yakalandı.
Avcılar'da şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı!

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim noktası oluşturan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçlarda aramalar yaparken, kişilerin GBT'lerini kontrol etti.

AÇILAN ATEŞTE 1 POLİS YARALANDI

Dün saat 20.00 sıralarında polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı.

Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatılırken, Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır da olay yerine gelerek çalışmaları yönetti. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre; yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olay yeri inceleme ekipleri caddenin bir bölümünü trafiğe kapatarak çalışma yaptı. Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulundu.

Kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

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