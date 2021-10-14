Avcılar'da şüpheliler ateş açtı: 1 polis yaralandı!

İstanbul Avcılar'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, bir kişi de yakalandı.