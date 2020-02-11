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Avcılardan birlik güveci

Yenimahalle Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği, her yıl geleneksel hale getirdiği “birlik güveci” programında üyelerini ve misafirlerini bir araya getirdi. Yasal av döneminde avlanan tavşan ve ördekler, güveçte pişirilerek afiyetle yendi.
Avcılardan birlik güveci

Yenimahalle Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, her yıl geleneksel olarak düzenlediği “birlik güveci” programında bir araya geldi. Yenimahalle’deki düzenlenen yemek programına Merkez Valisi Şerif Yılmaz, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamil Bakır, İlçe Aile Hekimi Dr. Hüseyin Kamışlık olmak üzere çok sayıda davetli de katıldı. 

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AV HAYVANLARI GÜVEÇTE PİŞİRİLDİ 

Yasal av döneminde avlanan tavşan ve ördekler, güveçte pişirilerek hep birlikte yendi. Amaçlarının birlikte olup muhabbet etmek olduğunu söyleyen avcılar, yemekten sonra ilginç av maceralarını anlattı.

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GELENEKSEK HALE GETİRİLDİ 

Yemek programında konuşan Yenimahalle Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Şükrü Çulha, “Belgeli ve av kurallarına uyan doğa dostu avcılarımızı ve değer verdiğimiz önemli misafirlerimizi her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyonlarda bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yasal av döneminden kalan ve güveçte pişirilen av hayvanlarını bugün üyelerimiz ve davetlilerimiz ile birlikte yedik. Bu organizasyonun sponsorluğunu üstlenen Cavit Akansu, Mehmet Altıner ve Abdullah Candan’a çok teşekkür ederiz. Bize ev sahipliği yapan Dedem Kebap’ın sahipleri Feridun Sevgen ile Ergün Sevgen’e teşekkür ediyorum” dedi. 

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BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANIYOR 

Dernek Başkanı Çulha, yemekten sonra av muhabbeti yaptıklarını, avcılar arasında birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür etkinlikleri sürdürmeyi düşündüklerini kaydetti. 

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GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANINDAN AVCILARA DAVET 

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, dayanışmanın sağlandığı organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek şunları söyledi: “Güzel bir program oldu. İnşallah gelecek yıl da bu organizasyonu Güdül’de yapmayı düşünüyoruz. Avcılara başarılar diliyorum” diye konuştu. Başkan Yalçın, doğal hayatı korumak için belediye olarak yaptığı çalışmalar ile ilgili de programda bilgi verdi.
 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

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