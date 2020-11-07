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Avda, kazayla kuzenini öldürdü

SAMSUN’un Bafra ilçesinde, iddiaya göre av sırasında Fahrettin Sezgin’in kazayla ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar, kuzeni Niyazi Sezgin’e (64) isabet etti. Sezgin olay yerinde hayatını kaybederken, Fahrettin Sezgin gözaltına alındı.
Avda, kazayla kuzenini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Müstecep Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Niyazi Sezgin, kuzeni Fahrettin Sezgin ile ormanlık alanda ava çıktı. İddiaya göre; Fahrettin Sezgin'in kazayla ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar Niyazi Sezgin’e isabet etti. Sezgin’in ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Niyazi Sezgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezgin’in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Fahrettin Sezgin gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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