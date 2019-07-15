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Avm yerine hayvanat bahçesi

Hafta sonlarını Sincan Hayvanat Bahçesi’nde geçiren vatandaşlar, “Çocuklar hayvanları videodan görüyor. Burası büyük şans. AVM yerine buraya geliyoruz” dedi. 
Avm yerine hayvanat bahçesi

Başkent’in en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Sincan Hayvanat Bahçesi ve Mesire alanı sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gelerek kahvaltılarını burada yaparken günlerini de yeşil alan ve hayvanlardan oluşan bu parkta doğayla iç içe geçiriyor. Gazetemizle fikirlerini paylaşan vatandaşlar, “Çocuklar hayvanlardan uzak, yeşil alandan uzak büyüyor. Burası en başta çocuklar için büyük şans hayvanlarla iç içeler” diye konuştu. 

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60’DAN FAZLA HAYVAN TÜRÜ VAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı’nda son yapılan eklemelerle 60’dan fazla hayvan türü bulunuyor. Bunlardan bazıları evcil olan kedi, tavşan, deve kuşu, tavus kuşu, deve, lama gibi hayvanlarken bazıları da vahşi yaşama ait tilki, geyik, maymun gibi hayvanlar. 

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ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI MAYMUNLAR

Tabi ki parkta en çok ilgi gören hayvanların başında maymunlar geliyor. Çocuklarla çok iyi anlaşan bu maymunlar gün boyu ziyaretçilerini eğlendiriyor. Yemek yiyişleri ve hareketleriyle de ilgi odağı oluyor. Hatta daha önce yasak olmasına karşın hayvanlara yemek verenlerden ötürü alışkanlık edinmiş maymunlar tellerden ellerini uzatarak yiyecek istiyor. 

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AVM YERİNE BURADAYIZ ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Hafta sonlarını parkta geçiren vatandaşlar duygu ve düşüncelerine gazetemize dile getirerek, “Sabah kahvaltıya geldik. Günümüzün çoğunu burada geçirmeyi planlıyoruz. Ailecek kahvaltımızı yeşil alanda yaptık. Çocuklar şehir hayatında hayvanlara maalesef çok uzak duruyorlar. Ancak internetten izledikleri video ile yetiniyorlar. Burası bizim için büyük bir şans. Çocuklar hayvanları tanıyor doğayla iç içe olarak rahatlıyorlar. Tüm ailelere tavsiyemiz AVM yerine çocukları böyle alanlara getirsinler. Hem çocuklar rahatlıyor hem de ekonomik” diye konuştu. 

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Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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