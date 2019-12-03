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AVM’de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm

Bursa'da 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne Gamze Nur E. (31), ikinci duruşmasına polis zoruyla getirildi.
AVM’de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm

Bursa'da geçen Ocak ayında Gamze Nur E. isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı cebine koyduğu 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı notla birlikte bir AVM'nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı.

AVM'deki güvenlik görevlilerinin fark ettiği Hamza, polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde kimliği ve kaldığı yer tespit edilen Gamze Nur E., gözaltına alındı. Gamze Nur E., sevk edildiği Bursa Adliyesi’nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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"Ben de çocuk esirgemede büyüdüm"

Hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan anne Gamze Nur E., Bursa 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına gelmeyince, hakkında polis zoruyla duruşmaya getirilmesine karar verildi.

İkinci duruşmaya polis zoruyla getirilen Gamze Nur E., “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Çocuğumu evlilik dışı dünyaya getirdim. Babası M.E.’dir. Halen cezaevinde bulunmaktadır. Olaydan önce çocuk esirgeme yurdunu arayarak, çocuğumu vermek istedim. Ancak, prosedürlerin uzun olduğunu söylediler. İşsizim ve ailem yok. Çocuğumu bırakamıyordum. Çok zor durumdaydım. Çocuğumla AVM’ye gitmiştik. Durumu toparlayıp çocuğuma yeniden bakabileceğim duruma geldiğimde yeniden bulma ümidiyle çocuğumu bırakmıştım. Küçük kağıda yazılı not bana aittir. Pişmanım, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme hakimi, sanık annenin alınan ifadesinden sonra hakkında bulunan yakalama kararını kaldırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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