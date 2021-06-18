  • BIST 1.409
  • Altın 500,393
  • Dolar 8,6738
  • Euro 10,3345
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

AVM’ler aşılamaya yer tahsisi için kolları sıvadı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Altaş, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün il sağlık müdürlükleriyle irtibattayız. Bizden talep edilmesi halinde yer tahsisi sağlayacağız." dedi.
AVM’ler aşılamaya yer tahsisi için kolları sıvadı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibatta olduklarını belirterek, “Bizden talep edilmesi halinde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız.” dedi.

Altaş, salgın nedeniyle uygulanan "tam kapanma"nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş merkezlerine gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirtti.

Salgın öncesinde günlük 6,5 milyon olan AVM’lere ziyaretçi girişinin, günlük 4,5 milyonlara gerilediğini ifade eden Altaş, “Cirolarımızda da yüzde 80’leri yakaladık. Bizim beklentilerimizden de iyi gidiyor.” diye konuştu.

Altaş, ziyaretlerin bu yıl sonuna doğru salgın öncesine dönmesini öngördüklerini aktararak, AVM’lerdeki sinemaların 1 Temmuz’dan itibaren açılmasını beklediklerini söyledi.

Halkın artık çok sıkıldığını, alışverişe koştuğunu vurgulayan Altaş, “Restoranlarımız açıldıktan sonra AVM’lerimizdeki kalış süreleri uzamaya başladı. Salgın öncesinde AVM’lerde kalış süresi 2 saat 45 dakikaydı, salgın sürecinde 45 dakikaya düşmüştü, şu anda gelen ziyaretçiler 1-2 saat arasında AVM’lerde kalıyor.” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da da birçok alışveriş merkezimiz aşılama için yer tahsisine hazır”
Hüseyin Altaş, salgınla mücadeleye destek için İl Sağlık Müdürlükleri ile iletişim halinde olduklarını aktararak, “İl Sağlık Müdürlüklerinden isteyenlere aşılama çalışmaları için yer tahsisi yapıyoruz. Gaziantep’te bunun uygulamasına başladık. Van’da da var.” dedi.

Aşılamada randevu usulüyle çalışıldığını, Gaziantep’teki uygulamada belli bir yoğunluk oluştuğunu anlatan Altaş, “İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibattayız. Bizden talep edilmesi halinde bütün illerde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. İstanbul’da da birçok alışveriş merkezimiz talep edilmesi durumunda aşılama için yer tahsisine hazır. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca duyurdu: 35 milyon doz aşıya ulaştık15 Haziran 2021 Salı 12:52
  • Bakan Koca: Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz14 Haziran 2021 Pazartesi 11:30
  • Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın14 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar14 Haziran 2021 Pazartesi 09:14
  • Kocaeli Devlet Hastanesi’nde en yüksek aşı sayısına ulaşıldı13 Haziran 2021 Pazar 09:32
  • Kovid-19 aşısı için 40 yaş ve üstü vatandaşlara randevu verilmeye başlandı13 Haziran 2021 Pazar 09:22
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar13 Haziran 2021 Pazar 09:20
  • Türkiye'de 6 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti12 Haziran 2021 Cumartesi 09:01
  • Başkentte avukat, berber, kuaför ve restoran çalışanları aşılanıyor 11 Haziran 2021 Cuma 16:28
  • Bakan Koca'dan BioNTech aşıları için '6 saat' uyarısı11 Haziran 2021 Cuma 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti