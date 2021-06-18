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AVM’ler aşılamaya yer tahsisi için kolları sıvadı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Altaş, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün il sağlık müdürlükleriyle irtibattayız.
AVM’ler aşılamaya yer tahsisi için kolları sıvadı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibatta olduklarını belirterek, “Bizden talep edilmesi halinde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız.” dedi.

Altaş, salgın nedeniyle uygulanan "tam kapanma"nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş merkezlerine gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirtti.

Salgın öncesinde günlük 6,5 milyon olan AVM’lere ziyaretçi girişinin, günlük 4,5 milyonlara gerilediğini ifade eden Altaş, “Cirolarımızda da yüzde 80’leri yakaladık. Bizim beklentilerimizden de iyi gidiyor.” diye konuştu.

Altaş, ziyaretlerin bu yıl sonuna doğru salgın öncesine dönmesini öngördüklerini aktararak, AVM’lerdeki sinemaların 1 Temmuz’dan itibaren açılmasını beklediklerini söyledi.

Halkın artık çok sıkıldığını, alışverişe koştuğunu vurgulayan Altaş, “Restoranlarımız açıldıktan sonra AVM’lerimizdeki kalış süreleri uzamaya başladı. Salgın öncesinde AVM’lerde kalış süresi 2 saat 45 dakikaydı, salgın sürecinde 45 dakikaya düşmüştü, şu anda gelen ziyaretçiler 1-2 saat arasında AVM’lerde kalıyor.” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da da birçok alışveriş merkezimiz aşılama için yer tahsisine hazır”
Hüseyin Altaş, salgınla mücadeleye destek için İl Sağlık Müdürlükleri ile iletişim halinde olduklarını aktararak, “İl Sağlık Müdürlüklerinden isteyenlere aşılama çalışmaları için yer tahsisi yapıyoruz. Gaziantep’te bunun uygulamasına başladık. Van’da da var.” dedi.

Aşılamada randevu usulüyle çalışıldığını, Gaziantep’teki uygulamada belli bir yoğunluk oluştuğunu anlatan Altaş, “İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibattayız. Bizden talep edilmesi halinde bütün illerde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. İstanbul’da da birçok alışveriş merkezimiz talep edilmesi durumunda aşılama için yer tahsisine hazır. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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