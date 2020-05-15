AVM’ler boş kaldı

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri geçtiğimiz günlerde yeniden hizmete açıldı. Peki alışveriş emrkezlerindeki son durum ne? Hangi mağazalar açık?

AVM’LER AÇILDI, MAĞAZALAR KAPALI KALDI

Alışveriş merkezleri (AVM’ler) 11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla kapılarını tekrar açtı ancak AVM’lerin içindeki mağazaların çoğu henüz açılmış değil. Türkiye genelinde 436 AVM'den 420'sinin açıldı ancak mağazalarda açılma oranının yüzde 40'ta kaldı.

BOŞ KALDI

AVM’lerin birçoğunun açılmasına rağmen birçok marka tedbiri elden bırakmadı ve mağazalarını açmadı. Uzmanların uyarılarına kulak veren vatandaşlar ise alışveriş merkezlerini tercih etmedi. Birçok alışveriş merkezi boş kaldı. Az sayıda vatandaş alışveriş merkezlerini tercih ederek alışveriş yaptı.

KOZMETİK, BEBEK VE ÇOÇUK GİYİM, SPOR ÜRÜNLERİ

Muhabirimizin gözlemlediğini göre alışveriş merkezlerinde hazır hiyim mağazalarının birçoğu kapalı kaldığı; kozmetik, bebek, çoçuk giyim ve spor ürünleri mağazalarının daha yoğun açıldığı görüldü.

Uzmanlar zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Emrah Özcan / İLKSAYFA