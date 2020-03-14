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AVM'lerde koronavirüs nedeniyle önlemler alınıyor

Koronavirüs nedeniyle tüm alışveriş merkezlerinde, açılış-kapanış saatleri değişiyor.
AVM'lerde koronavirüs nedeniyle önlemler alınıyor

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi sonucu önlemler alınmaya devam ediyor.

Bakanlıklar salgınla ilgili önlemler alırken, Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği de tedbir aldı.

AVM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ DEĞİŞTİ

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği, AVM'lerin saat 12.00-20.00 arasında açık olacağını, çocuk oyun alanlarının kapatılarak dezenfekte edileceğini duyurdu.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz." dedi.

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