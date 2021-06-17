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AVM'lerde yeni dönem: İlk kez oluyor

Gaziantep’te bulunan alışveriş merkezi Sanko Park yerinde aşı uygulamasına geçtiğini duyurdu. Esas Gayrimenkul Varlık Yönetim Lideri Nevzat Yavan, “Bu uygulama sektörümüz için ilk olma özelliğini taşıyor” dedi.
AVM'lerde yeni dönem: İlk kez oluyor

Sanko Park AVM, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, ‘yerinde aşı’ istasyonu kabul edildi. Karar sonrası Sanko Park içerisinde belirlenen alanda bakanlık protokolüne uygun olarak aşılama çalışmaları başlatıldı. İlk aşı Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu’ya yapıldı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konuya ilişkin açıklamasında “AYD çatısı altındaki AVM’ler, Sağlık Müdürlükleri ile görüşerek, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan Fahrettin Koca önderliğinde başlatılan Kovid-19 aşılama kampanyasına lokasyon göstererek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir” dedi.

“AVM’LERİN AŞILAMA MERKEZLERİ OLARAK DA HALKIMIZA HİZMET VERMELERİNİ ARZU EDİYORUZ”

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün izni ile Gaziantep Sanko Park AVM’nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Altaş, “Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM’lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Esas Gayrimenkul Varlık Yönetim Lideri  Nevzat Yavan ise pandemiye karşı verilen her türlü mücadelede yer aldıklarını anlatarak, “Burda Sağlığınız Esas’ uygulamamız doğrultusunda, aşılama sürecine katkı sunma amacıyla, AVM’leri sürece dahil ediyoruz” diye konuştu.

Sanko Park’ın, Gaziantep’teki aşılama istasyonları arasına katıldığına vurgu yapan Yavan, “Sektörümüz için ilk olma özelliğini taşıyan bu uygulama sayesinde Sanko Park’a gelen Gaziantepliler, AVM içerisindeki aşı istasyonunda aşılarını olabilecek. Sahip olduğumuz emek ve birikimi toplumsal yarar doğrultusunda kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. AVM ekiplerimiz ile faaliyet gösterdiğimiz şehirlere değer katma konusundaki çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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