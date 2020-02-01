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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam

Yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana, ücretlere toplamda yüzde 119 oranında zam gelmiş oldu.
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş., 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli'ne geçişlerde yeni zam yaptı

YÜZDE 56 ZAM

Tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 olarak belirlendiğini açıkladı. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23.30, minibüsler içinse 34.90 TL'ydi.

Yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana, ücretlere toplamda yüzde 119 oranında zam gelmiş oldu.

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