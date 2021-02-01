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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL'ye, minibüsler için 69 TL'ye yükseldi.
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL'ye, minibüsler için 69 TL'ye çıktı.

Avrasya Tüneli'nin resmi web sitesinde yer alan güncel geçiş ücretleri tarifesine göre, bugünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlendi.

Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil olurken, Avrasya Tüneli'nden sadece 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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