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Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı

Avrasya Tüneli, inşaat ve mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü.
Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli'nin, tünelcilik alanında dünyanın önde gelen ödüllerini toplamaya devam ettiği bildirildi.

Avrasya Tüneli'nin 5 yılda 75 milyon yolculuğa ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İngiltere'de yaklaşık 50 yıldır inşaat ve mühendislik sektörü alanında yayın yapan ve her yıl dünyanın en iyi tünelcilik uygulamalarını ödüllendiren NCE dergisi tarafından ikinci kez ödüle layık görüldü. Avrasya Tüneli'nin 2020'de hayata geçirdiği Pacemaker Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Uygulaması, 41 kişilik jüri tarafından yenilikçi konsept, çevre geliştirme, paydaş memnuniyeti, gelişmiş kullanıcı deneyimi, varlık yönetimi, metodoloji ve teknoloji gibi kriterler üzerinden değerlendirilerek tünelcilik sistemleri, bakım ve yenileme alanında inovasyon ödülünü aldı."

Avrasya Tüneli'nin 14 uluslararası ödülü bulunuyor
Açıklamada, Tunneling Festival etkinliği kapsamında, 8 Aralık'ta Londra'da tören düzenlendiği anımsatılarak, Avrasya Tüneli'nin ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ yetkililerinin aldığı belirtildi.

Avrasya Tüneli, NCE tarafından 2018'de İngiltere'nin önde gelen mühendislik şirketlerinden olan Arup ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği projeyle "Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde ödüle layık görüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu ödülle Avrasya Tüneli Projesi'nin inşaat, finansman, çevre ve işletme dallarında toplam 14 uluslararası ödülü bulunduğu bildirildi.

Trafik sıkışıklığı yüzde 53 azaldı
Ödüle layık görülen Pacemaker Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Uygulaması hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de ilk kez tünel aydınlatmasında tamamı LED aydınlatma çözümlerinin kullanıldığı Avrasya Tüneli'nde Haziran 2020 uygulamaya alınan sistemle araçların hızlarının sabitlenmesi sağlandı. Bir yıl sonunda yapılan ölçüm ve analizlere göre en derin noktada ani hız değişimleri yüzde 69 azaltıldı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yaklaşık yüzde 53 azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu."

Kaynak: Haber Kaynağı
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