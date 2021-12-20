Avrasya Tüneli'ni 5 yılda 77 milyondan fazla araç kullandı

Avrasya Tüneli'ni açıldığı günden bu yana geçen 5 yıllık sürede 77 milyonun üzerinde araç kullandı.

Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından kara yoluyla birleştiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla hizmete açılan Avrasya Tüneli'nin açılışından bu yana 5 yıl geçti.

İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm üretilmesi amacıyla hayata geçirilen ve İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafeyi 15 dakikaya düşüren tünel, Avrupa ile Anadolu yakaları arasındaki Boğaz geçişlerine alternatif olarak bölgedeki trafiğin önemli ölçüde rahatlamasına katkı sağladı.

İleri tasarım, teknoloji ve mühendislik uygulamaları ürünü olan tünelin 5,4 kilometrelik bölümü özel metotla denizin 106 metre altına inşa edildi.

İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren ve toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsayan tünel, aradan geçen 5 yılda İstanbul'da seyahat edenlerim yolculuk süresini kısaltırken, kente ekonomik ve çevresel anlamda çok sayıda kazanç sağladı.

Güvenli, hızlı, konforlu, ekonomik ve çevreye duyarlı ulaşım imkanı sunan, çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına, yakıt tasarrufu sağlanmasına katkı sunan Avrasya Tüneli'nde 24 saat boyunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı hizmeti sağlanıyor.

Bakırköy-Göztepe arasında 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya kadar düşüren tünel, deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıdaki özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Günlük araç sayısı 53,5 bin adede ulaştı

Avrasya Tüneli yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 yıl önce hizmet vermeye başlayan tüneli, aradan geçen sürede 77 milyondan fazla araç kullandı.

Kasım ayı itibarıyla tüneli kullanan ortalama günlük araç sayısı 53 bin 494 adede ulaştı. İlk günden bu yana görülen en yüksek günlük araç sayısı (22 Temmuz 2019'da) 79 bin 495 adet olarak kayıtlara geçti. Tünelde trafiğin en yoğun yaşandığı günler perşembe olarak kayıtlara geçti.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde tam kapasiteyle çalışan tüneli kullanan araçların yüzde 93'ünü otomobiller, yüzde 7'sini ise minibüsler oluşturdu. Tünelden geçen araçların yüzde 51,4'ü Avrupa'dan Asya yönüne, yüzde 48,6'sı Asya'dan Avrupa yönüne seyahat etti.

Salgın sürecinin yaşanmaması halinde trafiğin bu yılın sonuna kadar garanti seviyelerine gelmesi öngörülüyordu. Ancak hafta içi günlük kullanım sayısı 60 bin seviyelerini geçmeyi başardı.

5 yılda zamandan 135 milyon saat, yakıttan 188 bin ton yakıt tasarruf edildi

Aradan geçen 5 yıllık sürede kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan tünel, maliyet ve enerji tasarrufu yapılmasına, hizmet sunumu ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sundu.

Tünel, kullanıcılarına günlük 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra yakıt, emisyon ve kaza maliyeti de eklendiğinde günlük çift yönlü seyahatlerde ortalama 137 TL'lik kazanç sağladı.

Avrasya Tüneli'nin kullanılmasıyla 5 yılda 135 milyon saat zaman tasarrufu elde edildiği, 75 bin ton emisyon azaltımı sağlandığı hesaplandı. 75 bin ton emisyon azaltımıyla (bir ağacın yılda 25 kilogram karbondioksiti absorbe ettiği düşünüldüğünde) yaklaşık 3 milyon ağacın üstleneceği görevden tasarruf edilmiş olundu.

Proje sayesinde 5 yılda toplam 188 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Çift yönlü kullanımlarda sürücülere ayda ortalama 2 depo yakıt tasarrufu imkanı sunuldu.

Avrasya Tüneli sayesinde 2021'de 3 adet ölümlü, 140 adet yaralanmalı, 489 adet maddi hasarlı kazanın önüne geçildiği hesaplandı.

Boğaz geçişlerinde yüzde 13'lük paya sahip

İstanbul'daki kara yolu boğaz geçiş trafiğinde yüzde 13'lük paya ulaşan Avrasya Tüneli, özellikle İstanbul'un güneyinde yapılan yolculuklarda yolculuk mesafesini ortalama 10 kilometre kısalttı.

Avrupa Yakası'nda şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak İstanbulluların sahil şeridine erişimi kolaylaştırıldı. Avrupa Yakası'nda bulunan sahil parkının iyileştirilmesi çerçevesinde 11 bin 642 adet yeni ağaç dikildi. 7 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa edildi, oyun ve egzersiz alanları yenilendi.