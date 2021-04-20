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Avro Bölgesi'nde bankalar, ilk çeyrekte şirketlere kredi şartlarını sıkılaştırdı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "Banka Kredi Anketi" raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, ilk çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve ikinci çeyrekte daha da sıkılaştıracağı belirtildi.
Avro Bölgesi'nde bankalar, ilk çeyrekte şirketlere kredi şartlarını sıkılaştırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Avro Bölgesi'nde 143 bankanın katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın birinci çeyreğini kapsayan raporda, Avro Bölgesi'nde bankaların birinci çeyrekte firmalara kredi şartlarını sıkılaştırırken, hane halkına konut kredi şartlarını gevşettiği belirtilerek, ikinci çeyrekte sıkılaştırmaya devam edeceği kaydedildi.

"Birinci çeyrekte bankaların kredi şartlarını sıkılaştırması salgın belirsizliğini ve aşılama ile ilgili şüpheleri yansıtıyor." ifadesine yer verilen raporda, şirketlerin kamu likidite yardımlarının yanında yatırım planlarını erteledikleri için kredi talebinin de azaldığı belirtildi.

Raporda, yılın ilk çeyreğinde bankaların konut kredi koşullarını bir miktar gevşettiği belirtilerek, ikinci çeyrekte bu kredilere talebin artmasının ve kredi koşulların sıkılaştırılmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta gerçekleştirdiği konuşmada, Avro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirterek, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.

Bu hafta ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerine olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Avro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 11-26 Mart’da yapılan son anket, 143 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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