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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 13 ayın en yüksek seviyesinde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün görüldüğü beklentisiyle on üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 13 ayın en yüksek seviyesinde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün görüldüğü beklentisiyle on üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, şubatta eksi 0,2 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,8 puanlık artışla 5 puana yükselerek, Şubat 2020’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti, endeksin 1,9 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, aşılamada elde edilen başarının Kovid-19’a karşı etkili koruma umutlarını artırmasıyla 31,5 puandan 32,5 puana yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 30,3 puandan eksi 26,5 puana çıkarak, Mart 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix’in açıklamasında, küresel ölçekte aşılamanın iyi ilerlediği ve bunun Kovid-19’a karşı etkili koruma umutlarını artırdığı vurgulanarak, “Bu eğilimler, ekonomik faaliyetlerin daha hızlı toparlanmasına olanak sağlar. Yatırımcıların odaklandığı şey bu oldu.” ifadesi kullanıldı.

Yatırımcı güveni anketi, 4-6 Mart’ta, 1218 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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