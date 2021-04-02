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Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

İtalya'nın Rieti kentinde 26-29 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.
Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce de bu yılın ağustos ayına ertelendiği açıklanan şampiyonanın Avrupa Atletizm Birliği'nce tekrar iptal edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Avrupa Atletizm Birliği ve İtalyan Atletizm Federasyonunun son görüşmesinin ardından organizasyon komitesi İtalya’da salgındaki son durumun ardından lojistik olarak organizasyonun yapılmasının tehlikeye girdiğini açıkladı ve iptal talep etti. Avrupa Atletizm Birliği de yaptığı değerlendirmenin ardından Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın iptal edildiğini duyurdu." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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