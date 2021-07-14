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Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü
14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:29
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.