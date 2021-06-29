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Avrupa Acil Tıp Birliği Başkanlığı’na Türk aday

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, acil tıbbın merkezi olarak gösterilen Avrupa Acil Tıp Birliği başkanlığına aday gösterdi.
Avrupa Acil Tıp Birliği Başkanlığı’na Türk aday

“TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’DA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM”

Avrupa Acil Tıp Birliği ‘nin, Avrupa çapında Acil Tıp uzmanlığını bilimsel olarak teşvik etmek, tanıtmak ve desteklemek için kurulmuş prestijli bilimsel bir platform olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Başar Cander, dernek başkanlığına aday gösterilmesinin onur verici olduğunu, seçilmesi halinde Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Avrupa Acil Tıp Birliği başkanlığı için İngiltere’den de aday gösterildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cander, www.eusem.org adresinde dijital olarak yapılan ve 13 Temmuz’a kadar sürecek oylama da meslektaşlarının desteğini beklediğini sözlerine ekledi. Oylamaya sadece The European Society for Emergency Medicine üyeleri katılabiliyor.

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