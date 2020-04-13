  • BIST 95.940
  • Altın 369,103
  • Dolar 6,7832
  • Euro 7,4360
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 10 °C
»

Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edildi.
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) mühendisleri ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye'ye ait, doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye'nin Otomobili, tasarım sürecinde önemli bir aşamayı daha tamamladı.

Otomotiv endüstrisinin bir mobilite ekosistemine dönüşümüne öncülük ederek Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olmak amacıyla kurulan TOGG, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi'ne (EUIPO) yaptığı tasarım başvuruları için tescil almaya hak kazandı.

Geçerlilik süresi 5 yıl olan tescil haklarıyla birlikte, TOGG araçlarının tasarımlarının üçüncü şirketler tarafından tamamen ya da kısmen kopyalanmasının önüne geçildi.

Öte yandan, TOGG'un askı sürecindeki Asya ve Amerika'daki tasarım tescil başvurularının da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. 

Tasarım, 150 bin saatlik çalışma ile ortaya çıktı
Türkiye'nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekiplerinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.

Tasarım süreci kapsamında Türkiye'den ve dünyadan toplam 18 tasarım evi, TOGG'un belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı.

TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı aldı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımını belirlemek için geniş kitlelerle otomobil satın alma davranışları araştırması gerçekleştirildi.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan tasarım kılavuzu, belirlenen 3 tasarım eviyle paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması sürecine geçildi.

Dünyada kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu
Tasarım evi yarışması 4 aşamalı olarak toplam 6 ay sürdü. Bu süreçte 100'ün üzerinde farklı tema değerlendirildi ve tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasarım evlerine geribildirim olarak bildirildi.

Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışması geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak test edildi.

Ortaya çıkan sonuç ayrıca TOGG Tasarım Ekibi tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değerlendirildi.

Bu aşamalardan sonra dünyanın en iyi tasarım evlerinden biri olan Pininfarina iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi.

Türk tüketicilerinin içgörüleri doğrultusunda TOGG Tasarım Ekibi ve Pininfarina tasarım evinin ortak çalışmaları sonucunda sadece Türkiye'de değil; dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.

Selçuklu esintileri kültür mirasıyla bağını vurguluyor
Modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenilen Türkiye'nin Otomobili'nin; yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle lale figürleri işlendi.

Selçuklu dönemi esintileri, Türkiye'nin Otomobili'nin coğrafyanın kültür mirasıyla olan bağını vurguluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek11 Nisan 2020 Cumartesi 10:09
  • Merkel'e "batıyoruz" mektubu11 Nisan 2020 Cumartesi 09:34
  • İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye’nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip10 Nisan 2020 Cuma 15:45
  • Ziraat Bankası'ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon10 Nisan 2020 Cuma 14:01
  • Milli 'Drone Savar Kalkanı' göreve hazır10 Nisan 2020 Cuma 13:15
  • 'Altının elektronik ortamda kullanımı artacak'10 Nisan 2020 Cuma 13:05
  • İkinci el araç satışları martta frene bastı10 Nisan 2020 Cuma 13:02
  • Ziraat Bankası'ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon10 Nisan 2020 Cuma 12:35
  • Motorine indirim geliyor10 Nisan 2020 Cuma 09:58
  • Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı09 Nisan 2020 Perşembe 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti