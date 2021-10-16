Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD bankacılık sektörünün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının güçlü gelmesinin küresel risk iştahını artırmasının ardından banka hisselerindeki değer kazancıyla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,74 yükselerek 469,39 puandan kapandı.

Stoxx 600 bankacılık ve enerji endekslerinin günü sırasıyla yüzde 1,72 ve yüzde 1,58 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 artarak 6.727,52 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,81 değer kazanarak 26.489,18 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,81 yükselişle 15.587,36 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37'lik artışla 7.234,03 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,001'lik yükselişle 1,159 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, ABD bankacılık sektörünün güçlü üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının küresel çapta risk iştahını artırdığını, yükselen petrol fiyatlarının da Avrupa'da enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerini desteklediğini belirtti.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artarak 5,38 milyar dolar oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, artan doğal gaz ve kömür fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına yöneltmesi ve dolayısıyla gelecek birkaç ay içinde arz açığı oluşacağı beklentisiyle 85 doları aştı.

Dün günü 84 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün 16.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 85,09 dolara ulaştı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 85,45 dolardan işlem gördüğü Ekim 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeyi gördü.

Bu arada, Kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına izin vermeye hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından 60 bin dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin'in değeri son 24 saat içinde 60 bin 326 dolara kadar çıkarak nisandan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.