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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 12.343 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.249 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 7.456 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.998 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.629 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1220 ve sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükseltmesinin ardından pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de cari işlemler dengesinin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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