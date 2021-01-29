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Avrupa borsalarında 2021 yılı için beklentiler pozitif

Piyasa uzmanları Avrupa piyasalarında 2021 yılında orta ve uzun vadede yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyor.
Avrupa borsalarında 2021 yılı için beklentiler pozitif

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'nin ilk çeyreğinde sert düşüşler yaşamasının ardından toparlayan ve hatta yılın son çeyreğinde tarihi yükselişler kaydeden Avrupa borsalarında, son üç haftadaki değer kayıplarının kalıcı olması beklenmiyor.

Analistler, geçen yılın kasım ayından itibaren etkili olan hızlı yükselişin düzeltmesi olarak yorumladıkları son üç haftadaki değer kayıplarına karşın gerek yıl genelinde gerekse uzun vadede yükseliş eğiliminin korunacağını tahmin ediyor.

Avrupa borsalarının 2021 beklentilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan merkezi Londra’da bulunan Caxton FX Kıdemli Piyasa Analisti Michael Brown, “Uzun vadede, Avrupa pay piyasalarının değerlenmesini ve bu yıl iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Brexit’e ilişkin risklerin ciddi bir biçimde ortadan kalktığı düşünüldüğünde özellikle bazı sektörlerde önemli getiri potansiyelleri olabileceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Brown, Avrupa Birliği’nde (AB) Kovid-19'a karşı uygulanan aşılamalarının hızına ilişkin endişelerin olduğunu belirterek, “Aşılama süreci şu ana kadar iyi bir şekilde yönetilemedi ve diğer bölgelerden çok daha yavaş ilerliyor. Şu anda belki de kısa vadeli risk, diğer ülkelerin AB’den önce normale dönmesi.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa pay piyasalarında, diğer küresel borsalarda olduğu gibi boğa piyasasının devam ettiğini ifade eden Brown, düşük faiz oranları hatta negatif reel faizler ve yakın gelecekte devam edecek gevşek mali politikaların destekleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

"Yüzde 5-10 düzeltme hareketi görülebilir"
Merkezi Londra’da bulunan Markets.com’un Baş Piyasa Analisti Neil Wilson ise bu yılın ilk çeyreğinde yeniden pozitif bir eğilim başlamadan önce pay piyasalarında yüzde 5-10 arasında bir düzeltme hareketi beklediğini kaydetti.

Wilson, “Toplamda ben Avrupa piyasalarının iyi performans göstermesini bekliyorum. Şirketlerin kazanç beklentileri halen çok düşük ve hisse fiyatlamaları açısından ABD’deki benzerlerine görece ucuzlar. Yeşil enerji gibi sektörlerde yukarı yönlü önemli bir potansiyel mevcut.” şeklinde konuştu.

Özellikle İngiltere piyasasında fırsatların olduğuna dikkati çeken Wilson, “İngiltere hali hazırda benzerlerine göre ucuz. İngiltere’deki hisse senetleri piyasası için pozitif bir bakışım var. Çünkü toparlanma çok yakın.” dedi.

Merkezi İsviçre’de bulunan Swissquote Bank’ın Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya ise salgının bir üst boyuta çıkması, hükümetlerin önlemleri artırması ve aşılamalarda yaşanan gecikmelerin kısa vadede olumsuz olduğunu belirterek, “Fakat bazı kötü haberler, şirketler için iyi haber olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Özkardeşkaya, "Avrupa pay piyasalarındaki geri çekilmelerin uzun süreceğini veya yatırımcıları pes ettirici nitelikte olacağını düşünmüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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