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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın bireysel alet finallerinin gençler kategorisinde 2, büyükler kategorisinde de 4 milli sporcu madalya için yarışacak.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, ilk olarak gençler kategorisindeki sporcular alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarışacak.

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergileyecek.

Finallerde Türkiye adına gençlerde Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde madalya kazanmak için yarışacak.

Büyükler kategorisinde 4 milli sporcu yarışacak 
Gençler kategorisinin ardından başlayacak büyükler kategorisinde de sporcular şampiyonluk için ter dökecek.

Finalde, milli sporculardan Abdelrahman Elgamal yer, halka, atlama masası ve barfiks aleti, Ferhat Arıcan kulplu beygir ve paralel aleti, İbrahim Çolak halka ve paralel aleti, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde performanslarını sergileyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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