  • BIST 1.375,680
  • Altın 503,48
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2450
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

Avrupa espor şampiyonasında Türkiye’den tek takım çeyrek finalde

Avrupa espor şampiyonası University Esports Masters (UEM) 2021, 10 ülkeden 16 takımın katılımıyla başladı.
Avrupa espor şampiyonasında Türkiye’den tek takım çeyrek finalde

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden ve çeyrek finale kalan Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, UEM 2021 playoff’unda Birleşik Krallık temsilcisi Bristol Whipped ile karşılaşacak.

Üniversiteler arası düzenlenen Avrupa şampiyonası UEM 2021, rekor bir katılım ile 16 ülkeden 857 üniversiteyle grup elemeleri şeklinde başlamıştı. 64 takım ve 320 oyuncunun ter döktüğü ‘University Esports Turkey Turnuvası’nın şampiyonu olan Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, katıldığı Avrupa turnuvasında da grup lideri olarak playoff’lara yükseldi. D grubunda Avrupa üniversitelerine karşı mücadele veren ekip, oynadığı 8 maçın 7’sini galip tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Takım, çeyrek finalde Birleşik Krallık temsilcisi Bristol Whipped takımıyla karşılaşacak. Dijital ortamda oynanacak turnuva, grup elemelerinin ardından 10 ülkeden 16 takım ile gerçekleştirilecek.

HEDEF İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Bahçeşehir Esports Red Dragons ile Bristol Whipped takımı arasında oynanacak maç, 11 Temmuz Pazar günü saat 13:00’da twitch.tv/UniEsportsTR adresinden yayınlanacak. Bahçeşehir Esports Red Dragons, İngiliz rakibine karşı başarılı olursa, 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek yarı final ve final maçlarında Avrupa şampiyonluğu için ter dökecek.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda 2 kez Leaguge of Legends Türkiye şampiyonu olan Bahçeşehir Üniversitesi LoL takımı, 2018 yılında Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda (UEM) Türkiye’yi temsil ederek Avrupa şampiyonu olmuştu. Takım, finalde Portekiz ekibi ile karşılaşmış rakibine büyük bir üstünlük kurarak turnuvayı tamamlamıştı. Ekip, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin veda ettiği turnuvada, şampiyonluğu elde etmiş ve Avrupa şampiyonu olmuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti09 Temmuz 2021 Cuma 09:46
  • Japonya Başbakanı Suga'dan 'güvenli ve esenlikli olimpiyatlar' vurgusu09 Temmuz 2021 Cuma 09:35
  • Bedava Palas'ın rezervasyonsuz konukları Edirne'ye gelmeye başladı09 Temmuz 2021 Cuma 09:33
  • Milli yüzücü Mert Kılavuz gençlerde Avrupa şampiyonu oldu09 Temmuz 2021 Cuma 09:32
  • Trabzonspor'dan kuvvet ve koordinasyon idmanı08 Temmuz 2021 Perşembe 22:44
  • Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti08 Temmuz 2021 Perşembe 22:43
  • Galatasaray teknik ve taktik çalıştı08 Temmuz 2021 Perşembe 21:48
  • Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor08 Temmuz 2021 Perşembe 21:47
  • Tokyo 2020 Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek08 Temmuz 2021 Perşembe 16:53
  • Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 15:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti