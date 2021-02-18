Avrupa futbolunda bonservisli oyuncu transferi yüzde 35 düştü

Avrupa'nın beş büyük futbol ligindeki bonservisli oyuncu transferinde geçen sezona oranla yüzde 35 düşüş yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm sektörler gibi futbol endüstrisine de büyük darbe vurdu. Kulüplerin mali zorluklar yaşaması nedeniyle transfer dönemlerinde yapılan harcamalarda büyük düşüş oldu.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, Avrupa'nın en büyük futbol ligleri arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) bir önceki sezona oranla transferler azaldı.

2019-2020 sezonunda toplam bin 302 transfer yapılırken, bu sezon ise bin 37'ye düştü ve son dört sezonun en düşük transfer dönemi yaşandı.

Bir önceki sezon bonservisiyle 602 futbolcu transfer olurken, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinde yüzde 35 düşüşle sadece 390 oyuncu başka bir kulübe bir bedel karşılında geçti. Kiralık futbolcu alımı ise 2019-2020 sezonuna göre yüzde üç artarak yüzde 28'e çıktı.

La Liga kulüpleri transferi adeta unuttu

Beş büyük ligde en kısır transfer dönemi La Liga'da yaşandı. 2017-18 ve 2019-20 sezonlarında toplam 1 milyar 167 milyon avro harcayan La Liga kulüpleri, 2020-2021 sezonunda 355 milyon avroda kaldı.

La Liga'nın ardından en az harcama yapan ikinci lig ise Bundesliga oldu. Bundesliga kulüpleri, geçen iki sezonda transfere 744 milyon avro harcarken, bu dönemde 364 milyon avro ödedi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Kovid-19, tüm kulüpleri büyük bir maddi sıkıntıya itti. Dünyanın en büyük kulüpleri bile ekonomik olarak zor durumda. Birçok büyük kulüp, bu transfer dönemlerinde sessiz kaldı. Geleceğin henüz belirgin olmaması nedeniyle harcama yapmaktan kaçınılıyor. Bu yüzden takımlar daha çok kiralık formülüne yöneldi ve sözleşmelere satın alma opsiyonları ekledi. Kulüpler bu sayede hem kadrolarını güçlendirdi hem de ekonomik olarak zorluk yaşamaktan kaçındı." ifadelerini kullandı.