  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 27 °C
»

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak.
Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir sezonu açtı21 Ağustos 2020 Cuma 21:25
  • Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde 6. kupanın peşinde21 Ağustos 2020 Cuma 11:33
  • NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı21 Ağustos 2020 Cuma 11:32
  • Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı21 Ağustos 2020 Cuma 10:03
  • Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi21 Ağustos 2020 Cuma 10:03
  • Elneny'den Beşiktaş'a veda mesajı21 Ağustos 2020 Cuma 10:02
  • Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı21 Ağustos 2020 Cuma 10:01
  • Medipol Başakşehir Martin Skrtel'in sözleşmesini uzattı21 Ağustos 2020 Cuma 10:01
  • Galatasaray'da yeni sezon mesaisi20 Ağustos 2020 Perşembe 19:07
  • Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor20 Ağustos 2020 Perşembe 18:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti