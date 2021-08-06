'Avrupa Gecesi'nde ilk galibiyet Demir Grup Sivasspor'dan

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanan 3. eleme turu ilk maçı 2-1 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

10. dakikada Altunashvili'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Flamarion, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Son anda kademeye giren Goutas, Flamarion'dan önce topa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza yayı üzerinden Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Azarov, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Öte yandan, karşılaşmadan önce Türkiye'de çıkan orman yangınları ve Dinamo Batum altyapısında forma giyen genç bir futbolcunun vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.

İkinci yarı

51. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Kayode, kaleci Kupatadze ile karşı karşıya kaldı. Kayode'nin bekletmeden vuruşunda, son anda kademeye giren Azarov, meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

54. dakikada Dinamo Batum öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayının hemen gerisinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Mamuchashvili, meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0

75. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Sol taraftan Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında ön bölümde iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

90+5. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fajr'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Kayode'nin kafa vuruşunda top, kaleci Kupatadze'den döndü. Dönen topa bu kez ayağıyla vuran Kayode, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın ardından sahada gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi Peljto, iki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Batum'dan Gaprindashvili'ye kırmızı kart, Uğur Çiftçi'ye ise sarı kart gösterdi.

"İkinci yarı hem yaptığımız değişiklikler hem de oyun taktiğimiz işe yaradı"

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarıda yaptıkları oyuncu değişiklikleri ve uyguladıkları taktiğin galibiyeti getirdiğini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, salgının yanı sıra çıkan yangınlarla sıkıntının had safhaya ulaştığını ve yaşananlara üzüldüklerini belirtti.

Yangınların son bulmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, "İnşallah iyi bir şekilde atlatırız. Herkese geçmiş olsun. Herkes duyarlı şekilde hareket ediyor. Bu da çok güzel bir şey. Aynı şekilde devam etmeli ve yangınlardan kurtulmamız gerekiyor. Allah hepimize sabır versin." diye konuştu.

Dinamo Batum deplasmanında zorlandıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "İstediğimiz oyunu özellikle ilk yarı oynayamadık. Beklentimizin altında bir oyun oynadık, panik yaptık. Rakibin kendi taraftarı önünde, dolu tribüne oynaması... Destek aldılar. Baskı kurdular ama biz yine güzel pozisyonlar yakalamaya çalıştık ama son paslara dikkat edemedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının çok farklı olduğunun altını çizen Çalımbay, şöyle devam etti:

"İkinci yarı hem yaptığımız değişiklikler hem de oyun taktiğimiz işe yaradı. Pas yapmaya başladık. Gerçek futbolumuzu oynamaya başladık. Sonlara doğru güzel iki gol attık ve galibiyet ile dönüyoruz. Bu takım ters bir takım ve deplasmanda daha iyi oynayan bir takım. O nedenle kendi sahamızda oynayacağımız maç, bu karşılaşmadan daha zor olacak. Bunun farkındayız ve ona göre hareket edeceğiz."