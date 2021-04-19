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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Polonya’nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde milli güreşçiler Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

57 kiloda Süleyman Atlı çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov'u 11-0 sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi yarın akşam seansında altın madalya için Rus Nachyn Mongush ile karşılaşacak.

97 kiloda Süleyman Karadeniz,  Moldovalı Radu Lefter'i 10-0 sayı tuşuyla çeyrek finalde ise U23 Dünya Şampiyonu Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u 6-4 yendi. Yarı finalde de dünya üçüncüsü Gürcü Elizbar Odikadze'yi  5-0 geriden gelip 7-5 yenerek adını finale yazdırdı.  Finalde milli güreşçi Ru Alikhan Zhabrailov ile karşılaşacak.

HAYDAR YAVUZ REPESAJDA

70 kiloda Haydar Yavuz Gürcü rakibini 10-0 sayı tuşuyla yendi. Azerbaycanlı Turan Bayramov'a 3-2 yenildi. Repesajda İngiliz rakibi Nicaloe Cojocaru ile karşılaşacak. Rakibini yenerse bronz madalya için Ukraynalı İgor Nykyforuk ile karşılaşacak.

Öte yandan 65 kiloda Hamza Alaca, Türk asıllı Bulgar Ruhan Hüseyin Rasim'e 9-6 yenildi ve elendi. 79 kiloda ise Muhammed Nuri Kotanoğlu Rus rakibi Malik Shavaev'e yenilerek turnuvaya veda etti.

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