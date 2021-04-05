Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli haltercilerden 3 madalya

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında milli sporcular madalya mücadelesi verdi.
Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, koparmada 130, silkmede ise 157 kilo kaldırarak 4. sırada yer aldı. Ferdi, toplamda 287 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.
Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Caner Toptaş, koparmada 124, silkmede 150 kilo kaldırsa da madalyaya ulaşamadı.
Erkekler 55 kiloda mücadele eden Muammer Şahin , koparmada 112 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Kadınlar 55 kiloda yarışan Sümeyye Kentli ise silkmede 110 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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