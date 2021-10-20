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Avrupa için korkutan uyarı: Bir haftada arttı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarının Avrupa genelinde son 1 haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını duyurdu.
Avrupa için korkutan uyarı: Bir haftada arttı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı haftalık COVID-19 raporunda, dünyadaki vaka artışları ve ölümleri incelendi.

Buna göre, son bir haftada dünyada 2,7 milyon kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve 46 bin kişi yaşamını yitirdi.

BİR HAFTADA YÜZDE 7 ARTIŞ

Son 1 haftada Afrika ve Batı Pasifik bölgelerinde vakalarının sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 ile en büyük düşüşün gözlemlendiği kaydedildi.

Aşılama oranındaki eksikliğe rağmen Afrika'daki vaka artışlarında düşüş görülmesi de raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı.

Avrupa genelinde son bir haftada 1,3 milyon yeni vakanın görüldüğü ve Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında COVID-19 vakalarının yükseldiği vurgulandı.

Raporda, Avrupa'daki COVID-19 vakalarının 3 haftadır artışta olduğu, son 1 haftada vakalarının bir önceki haftaya göre yüzde 7 yükseldiği ve dünyada vakaların arttığı tek bölgenin Avrupa olduğu belirtildi.

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