Avrupa İlaç Kurumu, Remdesivir'in kullanımını önerdi

Avrupa İlaç Kurumu, Gilead Sciences'a ait antiviral ilacı Remdesivir'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmasını önerdi. Remdesivir, Avrupa'da Covid-19 için önerilen ilk ilaç oldu.

Reuters'ın aktardığına göre, ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımının Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması durumunda Avrupa ülkelerinde tedavide kullanılan ilaç olacak. Avrupa İlaç Kurumu, Remdesivir'in yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda oksijen desteğine ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılmasını önerdi.

Onay aldığı durumda Remdesivir'in Avrupa'daki satış fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.

Remdesivir ABD, Hindistan ve Güney Kore'de ağır hastalarda kullanılmak üzere onay almıştı.