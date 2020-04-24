  • BIST 98.449
  • Altın 388,091
  • Dolar 6,9761
  • Euro 7,4877
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkese mübarek bir ramazan diliyoruz." mesajını paylaşırken, Chelsea'nin açıklamasında, "Bu kutsal ayda oruç tutmaya hazırlanan herkesin ramazanı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın Milan Kulübü, mübarek bir ramazan dileyerek, "Siz ve sevdikleriniz için bereketli ve huzurlu bir ay olsun." açıklamasını yaparken, Juventus, Inter ve Roma da ramazanı kutlayan mesajlar paylaştı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih'in mesajında, "Sizlere mübarek bir ramazan diliyoruz." denildi.

FIFA'nın açıklamasında ise "Dünyadaki bütün Müslüman taraftarların ramazan ayı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonsporlu futbolcu Novak'ın şampiyonluk hedefi20 Nisan 2020 Pazartesi 14:52
  • Evde Ekipmansız Yapabileceğiniz 3 Etkili Egzersiz20 Nisan 2020 Pazartesi 12:42
  • FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri belli oldu20 Nisan 2020 Pazartesi 09:14
  • Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi19 Nisan 2020 Pazar 15:48
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor19 Nisan 2020 Pazar 12:13
  • Milli basketbolcu Semih Erden: Umarım kısa sürede sahalara döneriz19 Nisan 2020 Pazar 11:32
  • Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı19 Nisan 2020 Pazar 09:06
  • Liglerin ertelenmesi sonrası gözler, haziranda kontratı bitecek futbolcuların üzerinde17 Nisan 2020 Cuma 14:38
  • Samuel Eto'o Kamerun'da 100 bin kişiye yardımda bulunacak17 Nisan 2020 Cuma 09:05
  • TFF'den talimat değişikliği16 Nisan 2020 Perşembe 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti