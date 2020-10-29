  • BIST 1.127
  • Altın 502,081
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Avrupa kupalarında 100. maç

Mehmet Topal, Avrupa kupalarında dalya dedi.
Avrupa kupalarında 100. maç

Başakşehir’in Paris Saint Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı 11’inde yer alan Mehmet Topal, 100. maçına çıktı. Bugüne kadar 99 Avrupa maçına çıkan başarılı oyuncu, 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçı oynadı. PSG maçı ile birlikte dalya diyen Mehmet Topal futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu. Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları ile Avrupa kupalarında boy gösteren ve 100’ler kulübüne giren 34 yaşındaki tecrübeli isim daha önce de başarılması çok güç ilklere imza atmıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk Türk futbolcu olarak bu yıl tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi’nde de bir rekor kırmıştı. Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Medipol Başakşehir’in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler olan 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chelsea Rusya'da rahat kazandı29 Ekim 2020 Perşembe 09:14
  • Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain: 0-228 Ekim 2020 Çarşamba 23:11
  • Beşiktaş’ta Mensah takımla birlikte çalıştı28 Ekim 2020 Çarşamba 21:04
  • Kayserispor’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor28 Ekim 2020 Çarşamba 21:03
  • Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı28 Ekim 2020 Çarşamba 11:48
  • Sivasspor Avrupa'da 10. maçına çıkıyor28 Ekim 2020 Çarşamba 11:47
  • Gaziantep FK ligi ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor28 Ekim 2020 Çarşamba 11:46
  • Karabağ Villarreal’i İstanbul’da konuk ediyor28 Ekim 2020 Çarşamba 11:46
  • Tokyo Olimpiyatları'nın meşalesi Japonya'da 14 eyalet gezecek28 Ekim 2020 Çarşamba 11:45
  • Real Madrid bir puanı son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti