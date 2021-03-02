  • BIST 1.534
  • Altın 407,808
  • Dolar 7,3128
  • Euro 8,8012
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Şirketlerin finansman kaynaklarına erişimi sağlanacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, salgın döneminde Avro Bölgesi'nde şirketlere uygun finansal koşullar sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Şirketlerin finansman kaynaklarına erişimi sağlanacak

Almanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) çevrimiçi yapılan yıllık toplantısında konuşan Lagarde, Avro Bölgesi’nde finansman koşullarını vaktinden önce sıkılaştırmayacaklarını söyledi.

Lagarde, "ECB, şirketlerin ve ailelerin krizin üstesinden gelmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara erişimini sağlayacak." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, aşı teknolojisindeki gelişmelerle Kovid-19 krizinde tünelin ucunda ışık göründüğüne işaret ederek, “Tünelin ne kadar uzun olduğunu ise henüz tam olarak bilmiyoruz.” dedi.

Kovid-19’a karşı daha fazla insan aşılanıncaya kadar belirsizliğin yüksek kalacağını anlatan Lagarde, “Pek çok şirket için şu anda zorluk devam ediyor ve gelecek belirsizliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti02 Mart 2021 Salı 13:27
  • Açılma sevinci yaşayan yeme-içme sektörü sıkı tedbiri elden bırakmayacak02 Mart 2021 Salı 13:27
  • Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Kucherenko: Bu yıl önemli reaktör basınç kabının kurulumunu yapıyoruz02 Mart 2021 Salı 12:56
  • Fortune Türkiye 'En Etkin 50 CMO' listesi açıklandı02 Mart 2021 Salı 12:56
  • Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaştık02 Mart 2021 Salı 12:55
  • Bakan Varank: İmalat sanayisi 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör oldu02 Mart 2021 Salı 11:33
  • Hane halkının geçen yıl salgın dolayısıyla 'hizmet' bütçesi düştü, beyaz eşya ve gıda harcaması arttı02 Mart 2021 Salı 11:33
  • Borsa liginde şubat ayının şampiyonu Galatasaray02 Mart 2021 Salı 11:32
  • Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödenekleri 5 Mart'ta yatırılıyor02 Mart 2021 Salı 11:31
  • 'Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' başvuru almaya başladı02 Mart 2021 Salı 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti