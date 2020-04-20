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Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı

AP'den Türkiye'nin Libya politikalarına destek açıklaması yapıldı. AP Mağrip Ülkeleri Heyeti Başkanı Andrea Cozzolino, Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptıklarına olumlu bakıyor.
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre; Avrupa Parlamentosu Mağrip Ülkeleri Heyeti Başkanı Andrea Cozzolino, Türkiye'nin Libya'da olmasının önemli bir olay olduğunu, bunun orada barışa katkı sağlamasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Cozzolino, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptıklarına olumlu baktığını belirtti.

"LİBYA'DAKİ OLAYLARIN SORUMLUSU HAFTER"

Cozzonlino, Libya'daki olayların sorumluluğunun büyük bir kısmının Trablus'a saldıran Halife Hafter'in üzerinde olduğunu vurguladı.

"Libya'da savaş vakti sona erdi" ifadesini kullanan Cozzolino, herkesin diyalog içine girmesinin şart olduğunu, Hafter'in de özellikle tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs krizi sürecinde diyaloğa yoğunlaşması gerektiğini hatırlattı.

"DESTEK VEREN ÜLKELER HAFTER'E NASİHAT ETMELİ"

"Krizin sonlandırılması için diyaloğa yönelmesi konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Hafter'e nasihat etmeleri gerek" diyen Cozzolino, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu devletler barış için yardım etmeliler, Libya'daki taraflara silah vermek için değil. Yemen'deki olayların Libya'da da tekrar edilmesini istemiyoruz. Libya'da genel olarak devletin yeniden kurulması için uluslararası bir çerçeveye ihtiyacımız var. Avrupa Birliği Libya'da barış için yardım etmeye çalışıyor."

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