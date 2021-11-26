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Avrupa Şampiyonu Eylül Kibaroğlu’ndan Başkanı Yaşar’a ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 10 top branşında Avrupa Şampiyonluğu kazanan Yenimahalle Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Eylül Kibaroğlu’nu makamında ağırladı.
Avrupa Şampiyonu Eylül Kibaroğlu’ndan Başkanı Yaşar’a ziyaret

Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu'nun düzenlediği ve Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Yenimahalle’nin ismini dünyaya duyuran Eylül Kibaroğlu’nu tebrik eden Başkan Yaşar, “Milli sporcumuz Eylül, katıldığı her turnuvada Yenimahalle’nin ve Türkiye’nin adını gururla temsil ediyor. Başarı ile yürüdüğü bu yolda kendisine olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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Antalya'da gerçekleşen ve toplam 19 ülkeden sporcuların yarıştığı Kadınlar 10 Top branşında final maçında Hollandalı rakibi Tamara Rademakers'ı 6-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Eylül Kibaroğlu, “Avrupa şampiyonluğunu kendi evimizde kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. İleriki dönemde katılacağım farklı şampiyonlara aynı hırsla hazırlanmayı sürdürüyorum. 26-29 Kasım tarihlerinde farklı ülkelerden 64 sporcunun katılacağı İtalya Euro Tour müsabakalarına Türkiye’den katılan tek sporcu olacağım. Bunun yanında 3-4 Aralık tarihinde Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edeceğim. Katıldığım tüm müsabakalarda ülkemizi ve Yenimahalle’yi başarı ile temsil etmeye devam edeceğim. Bu süreçte vermiş olduğu destek için Başkanımız Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” dedi.

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Yenimahalle’nin ismini dünyaya duyuruyor

Milli sporcunun gösterdiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden beri gençlere ve çocuklara yatırım yapıyoruz. Onların eğitimi kişisel gelişimi için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Eylül Kibaroğlu, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı tüm turnuvalarda adından başarı ile söz ettiriyor ve Yenimahalle’nin ismini dünyaya duyuruyor. Sporcumuzu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.


 

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