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Avrupa şampiyonu milli judocu Vedat Albayrak'ın hedefi Tokyo'da altın madalya

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Vedat Albayrak, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya almak için çok çalıştığını söyledi.
Avrupa şampiyonu milli judocu Vedat Albayrak'ın hedefi Tokyo'da altın madalya

Başkent Lizbon'da geçen hafta sonu gerçekleştirilen şampiyonada erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan ve finalde Belçikalı Matthias Casse'yi yenerek Avrupa şampiyonu olan Vedat Albayrak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de olimpik milli judocularla 4 kampta yoğun bir çalışmayla Avrupa şampiyonasına çok iyi hazırlandıklarını belirten Vedat Albayrak, "Herkes birbirini çok destekledi. Ben de inanıyordum, hocalarımız, federasyonumuz, arkadaşlarımız da benden madalya bekliyorlardı. Altın madalyayı da kazandık, federasyonumuz, hocalarımız, takım arkadaşlarımız hepimiz bir ve beraberiz." diye konuştu.

Vedat, birkaç günlük iznin ardından tekrar kampa girip 5-7 Mayıs'ta Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek grand slam turnuvasına hazırlanacağını ifade ederek, "Rusya'da da hedefimiz aynı madalya." dedi.

Tokyo Olimpiyatları için dünya sıralamasındaki yeri itibarıyla kotayı kazandığını dile getiren Vedat Albayrak, "Olimpiyat kotasını önceden dünya sıralamasındaki yerim dolayısıyla almıştım. Dünya sıralamasında sıkletimde şu anda 3. sıradayım, bu çok önemli bir başarı. Hem turnuvalardaki rakiplerimiz hem de olimpiyatlarda gelecek rakiplerimizin belli olmasında bu başarı önemli. Olimpiyatlara giden her sporcu madalya kazanmak istiyor. Birinci hedefim olimpiyatlarda altın madalya, her şeyi yapıyorum, çok çalışıyorum inşallah olimpiyatlarda altın madalya alırım." şeklinde konuştu.

"Birlikte çok iyi çalışıyoruz, işte o zaman madalya da geliyor"
Vedat Albayrak, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Macaristan'da 6-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Judo Şampiyonası'nda da önemli bir sınav vereceklerini söyledi.

Olimpik Judo Milli Takımı'nda Kayra Sayit'in de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Vedat Albayrak, "Bizim takım çok iyi sporculardan oluşuyor. Her zaman beraber antrenmanlar yapıyoruz, herkesin nasıl hırslı ve çok çalıştığını biliyorum. Bu Avrupa Şampiyonası'nda ben ve Kayra altın madalyayı aldık ama diğer arkadaşlar da madalyaya çok yaklaştı. İnşallah başka turnuvalarda diğer arkadaşlar da madalya alacak." şeklinde görüşlerini aktardı.

Türkiye'nin judoda 20 yıllık olimpiyat madalyası hasreti bulunduğunun hatırlatılması üzerine de milli sporcu, "İnşallah gelecek, yeter ki biz bu motivasyonla olimpiyata gidelim. Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz ve hocalarımız bizim için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sporu da olumsuz etkilediğini dile getiren Vedat, iptal edilen şampiyonaların düzenlenmesinden memnun olduklarını, spor organizasyonlarının devam etmesini umduğunu belirtti.

Milli judocu Vedat Albayrak, "Önümüzdeki günlerde kampa gireceğiz, olimpiyatlara 3 ay kaldı, çok çalışacağız. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra altın madalya ile beraber röportaj yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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