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'Avrupa Süper Ligi' adıyla kurulan yeni futbol girişimine her sezon 20 takım katılacak

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 kurucu kulübün yanına 3 kulüp daha katılacak ve bu kulüpler ligde kalıcı olacak.
'Avrupa Süper Ligi' adıyla kurulan yeni futbol girişimine her sezon 20 takım katılacak

"Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni futbol girişiminde her sezon 20 takımın yer alması planlanıyor.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in yer alacağını duyurduğu, tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi'nin formatı, futbolseverlerce merak edilen konuların ilk sıralarında yer alıyor.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 kurucu kulübün yanına 3 kulüp daha katılacak ve bu kulüpler ligde kalıcı olacak. 20 takımın yer alacağı organizasyonda, kalan 5 takım ise kendi liginde önceki sezon elde ettiği başarılara göre değişimli olarak lige dahil olacak.

Organizasyonda maçlar, hafta içi oynanacak. Bu sayede takımlar, kendi liglerinde hafta sonu oynayacakları karşılaşmalara katılabilecek.

Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada takımlar, 10'arlı iki gruba ayrılacak ve birbirleriyle evinde ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Gruplarını ilk 3'te tamamlayanlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacak.

Turnuvanın kalan kısmında takımlar, finale kadar çift maç eleme usulü tur atlayacak. Mayıs ayında tarafsız sahada oynanacak final maçı ise tek maç üzerinden yapılacak.

Erkeklerin ardından kadın futbolunda da aynı turnuvanın yapılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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